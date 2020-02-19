Синоптики пообещали аномально теплый конец февраля в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погодных изменениях в конце февраля – начале марта, сообщает RT.

Она отметила, что в конце февраля стоит ожидать теплую погоду. Столбики термометра поднимутся выше плюс пяти градусов.

В то же время в последние пять дней февраля возможно понижение температуры до минус семи градусов в ночные часы. Однако март, по словам Поздняковой, обещает быть теплым.

"За 140 лет наблюдения было четыре-пять случаев такой экстремально теплой зимы, с аномалией сезона более четырех градусов, и во всех этих случаях следующий месяц был теплым, то есть аномалия марта была положительная", – подчеркнула Позднякова.

Ранее о причинах аномально теплой зимы высказался научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что такая погода связана с воздушными массами из Атлантики, которые вытеснили холода, идущие из Сибири.

На этой неделе в Москве ожидается погода, опережающая календарь почти на два месяца. Климатическая норма будет превышена на 10–12 градусов.