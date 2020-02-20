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Москва 24

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Общество

07:17

Теплая и облачная погода ждет москвичей 20 февраля

общество город погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в четверг, 20 февраля, ожидается теплая погода с переменной облачностью. Столбики термометров вновь поднимутся выше нуля, сообщает Гидрометцентр России.

"Предстоящим днем в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 3 до 5 градусов тепла, в Подмосковье – до плюс 6 градусов", – говорится в сообщении.

Ветер в столице будет дуть юго-западный и южный порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на уровне 749 мм ртутного столба.

В ночные часы в регионе температура может опуститься до 1 градуса мороза, по области – до минус 3 градусов. Атмосферное давление немного поднимется до отметки в 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, сколько продлится "небывалое" тепло. Почти на всей территории страны повышенные температуры сохранятся как минимум до начала следующей недели. Отмечается, что погодная аномалия в среднем составляет 8–12 градусов выше нуля.

Накануне в столице побит седьмой температурный рекорд за зиму – воздух прогрелся выше плюс 4 градусов впервые за 95 лет.

Также был дан прогноз на День защитника Отечества. Сообщалось, что 23 февраля столицу окутают дождь и мокрый снег. Температурный фон останется плюсовым.

В столице побит седьмой температурный рекорд за зиму

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