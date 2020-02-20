Синоптики прогнозируют теплый март в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый месяц весны в столице будет теплым. В марте в Москве ожидается температура около и выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Поскольку снег сойдет раньше времени, мы ожидаем, что весна будет ранняя. Обычно говорят о приходе весны, когда почва достигает мягкого пластичного состояния, но в Московском регионе почва либо вообще не замерзла, либо на несколько сантиметров", – приводит Агентство "Москва" слова метеоролога.

Несмотря на это, Вильфанд предупредил о возможности понижения температуры и выпадения снега в марте. Он отметил, что снять теплые плащи можно будет не раньше середины апреля.

Ранее стало известно, сколько продлится "небывалое" тепло. Синоптики сообщили, что по всей стране повышенный температурный фон сохранится до начала следующей недели. Так, погодная аномалия составит порядка 8–12 градусов выше нуля.

Также отмечается, что за эту зиму было побито семь погодных рекордов. В частности, накануне воздух в Москве прогрелся практически до 5 градусов выше нуля впервые за 95 лет.