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Москва 24

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Общество

14:09

Январь 2020 года стал одним из самых пасмурных месяцев за весь период наблюдений

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Январь 2020 года стал одним из самых пасмурных за весь период метеонаблюдений в Москве, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что солнце в этом месяце светило всего лишь 11 часов. Кроме того, в январе впервые за всю историю отмечена положительная средняя месячная температура.

"Это удивительно для января в Москве", – цитирует Вильфанда РИА Новости. Специалист напомнил, что в декабре 2019 года также было мало солнца – всего 8 часов.

В Москве 19 февраля был установлен абсолютный рекорд тепла для этого дня. В среду воздух в столице прогрелся до 4,7 градуса выше нуля.

По прогнозам синоптиков, "небывалое" тепло сохранится на территории всей страны как минимум до начала следующей недели.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему в этом году установилась аномально теплая зима. По его словам, это обусловлено воздушными массами из Атлантики, вытеснившими холодный воздух из Сибири.

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