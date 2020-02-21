Птицы – символы наступления весны появились в Ботаническом саду МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первая пара красных уток появилась в Ботаническом саду МГУ 21 февраля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сада.

Считается, что появление огарей в саду является признаком наступления настоящей весны. Обычно они появляются на территории учреждения в начале марта.

"Первая пара огарей (красных уток) появилась в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" аномально рано – 21 февраля их заметили в длинной канаве у входа на крупнейшую выставку тюльпанов "Репетиция весны", – отметили в пресс-службе.

Огари занимают второе место по численности среди птиц, зимующих в Москве. По подсчетам, проведенным в январе 2017 года, в столице обитает более 1430 особей.

Ранее в парке "Сокольники" обнаружили дикую птицу, которая была привязана за ногу. Ее нашли на месте бывшего зооуголка, который был закрыт из-за жестокого обращения с животными.

Также стало известно, что в Московском зоопарке птицы начали исполнять брачные танцы. Это связывают с ранним потеплением и приближением весны.