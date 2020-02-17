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Москва 24

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Город

09:39

Теплая зима помогла выжить половине популяции мелких певчих птиц

город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Примерно половина популяции мелких певчих птиц переживет нынешнюю столичную зиму благодаря теплой погоде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

"В этом году мы надеемся, что будет не больше 50 процентов потерь, так как зима мягкая и есть возможность найти прокорм. Соответственно, погибнут только те птицы, которые сами по себе наименее жизнеспособны", – заявил орнитолог.

По словам специалиста, данная тенденция поспособствует оздоровлению популяции мелких певчих птиц. Он также отметил, что в силу теплой погоды в Москву прилетело большое количество перелетных птиц.

Среди прибывших пернатых Мишин особенно выделил зимняков-канюк, которые, как правило, редкие гости в столице, и уральских неясытей. Во втором случае речь идет о межвидовой борьбе с местными серыми неясытями, хотя специалист и подчеркнул, что популяции пока уживаются.

На начавшейся неделе синоптики прогнозируют достаточно теплую погоду. По информации портала "Метеоновости", речь идет об очередной волне рекордных температурных значений. В минувшие выходные, при этом сохранялся небольшой мороз.

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