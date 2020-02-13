Москвичам пообещали новую волну тепла на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в начале следующей недели ожидается новая волна тепла, говорится на портале "Метеоновости".

"В начале новой недели центр России накроет очередная волна тепла с почти рекордными значениями температуры", – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что в предстоящие выходные в столице сохранится температура около нуля, по ночам будет небольшой мороз.

В субботу, по прогнозам синоптиков, будет до минус 3 градусов в городе, по области – до минус 5. Днем воздух прогреется до плюс 1 – плюс 2 градусов.

16 февраля в Москве будет до минус 4 градусов, в Московской области – до минус 7 градусов.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Москве в первый месяц весны прогнозируется температура около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +6.

Нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки и только в отдельные дни повышалась до +5... +6 градусов.

Психологи рекомендуют справляться со стрессом и сонливостью, которые вызваны недостатком солнечного света, с помощью ярких цветов и физической активности. Специалисты отмечают, что из-за отсутствия солнца активно вырабатывается мелатонин – гормон сна, а из-за этого ощущается сонливость и возникает стресс. В этом случае рекомендуется носить одежду ярких цветов, чаще заниматься спортом, много гулять, не отказывать себе в любимой еде.