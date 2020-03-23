Жители спального района обнаружили в своей квартире змею

Жители спального района обнаружили в квартире метровую змею

Хозяева одной из московских квартир в спальном районе вызвали спасателей из-за обнаруженной дома змеи. Как животное попало в здание, неизвестно, сообщает телеканал Москва 24.

Черную с желтыми полосками змею примерно в метр длиной поймали с помощью металлического прута. По прибытии представителей департамента природопользования Москвы змею передали им.

В ходе спасательной операции рептилия не пострадала.

Ранее в пресс-службе национального парка "Лосиный остров" призвали не проявлять агрессию по отношению к проснувшимся гадюкам. Змея занесена в Красную книгу Московской области и относится к редким животным.