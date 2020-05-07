Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке родился детеныш кошачьего лемура. Теперь там представлена группа из восьми животных, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, когда детеныш подрастет, он отправится в один из российских или зарубежных зоопарков.

Вольер кошачьих лемуров расположен на новой территории зоопарка, возле павильона "Дом приматов". Другие лемуры дружелюбно приняли нового члена семьи.

Отмечается, что звери позволяют детенышу посидеть у себя на спине. Животное активно исследует свой дом и перенимает повадки старших сородичей.

Пока территория зоопарка закрыта для посетителей, понаблюдать за новорожденным можно в режиме онлайн на страницах зоопарка в социальных сетях.

В природе кошачьих лемуров можно встретить на острове Мадагаскар. Этот вид приматов занесен в Красную книгу, так как находится под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось о том, что в столичный зоопарк привезли африканских земляных белок. Животных доставили из Магдебургского зоопарка.