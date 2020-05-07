Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

07:42

В Московском зоопарке родился детеныш кошачьего лемура

город парки животные

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке родился детеныш кошачьего лемура. Теперь там представлена группа из восьми животных, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, когда детеныш подрастет, он отправится в один из российских или зарубежных зоопарков.

Вольер кошачьих лемуров расположен на новой территории зоопарка, возле павильона "Дом приматов". Другие лемуры дружелюбно приняли нового члена семьи.

Отмечается, что звери позволяют детенышу посидеть у себя на спине. Животное активно исследует свой дом и перенимает повадки старших сородичей.

Пока территория зоопарка закрыта для посетителей, понаблюдать за новорожденным можно в режиме онлайн на страницах зоопарка в социальных сетях.

В природе кошачьих лемуров можно встретить на острове Мадагаскар. Этот вид приматов занесен в Красную книгу, так как находится под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось о том, что в столичный зоопарк привезли африканских земляных белок. Животных доставили из Магдебургского зоопарка.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать