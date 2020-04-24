В Московский зоопарк привезли африканских земляных белок

Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке впервые появились капские земляные белки. Животных привезли из Магдебургского зоопарка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это три взрослых самца, двум из которых исполнилось пять лет, одному – три года. Зверьки прибыли еще в октябре. В экспозиции они появились месяц назад, а до этого изучали свой вольер и привыкали к сотрудникам.

Вольер с капскими земляными белками расположен в павильоне "Копытные Африки". Грызуны содержатся в условиях, приближенных к естественным. Пол вольера покрыли плотным слоем песка, чтобы белки могли рыть норы.

Также зверьки могут спрятаться внутри бревен, расставленных в их новом доме. Специальное оборудование позволяет имитировать африканское солнце. В рацион белок входят разнообразные фрукты, овощи и орехи, а также зерновые смеси.

Московский зоопарк временно не принимает посетителей в связи с угрозой распространения коронавируса. Понаблюдать за жизнью обитателей зоосада можно в режиме онлайн. Прямые трансляции проводят из вольеров панд, орангутанов, саймири и других животных.

Ранее в Московском зоопарке после зимовки проснулись тушканчики. В отличие от других животных, на их сон не повлияла аномально теплая зима – грызуны проводят спячку в искусственных условиях.