В Московский зоопарк привезли африканских земляных белок

Фото: Московский зоопарк
В Московском зоопарке впервые появились капские земляные белки. Животных привезли из Магдебургского зоопарка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Это три взрослых самца, двум из которых исполнилось пять лет, одному – три года. Зверьки прибыли еще в октябре. В экспозиции они появились месяц назад, а до этого изучали свой вольер и привыкали к сотрудникам.
Вольер с капскими земляными белками расположен в павильоне "Копытные Африки". Грызуны содержатся в условиях, приближенных к естественным. Пол вольера покрыли плотным слоем песка, чтобы белки могли рыть норы.
Также зверьки могут спрятаться внутри бревен, расставленных в их новом доме. Специальное оборудование позволяет имитировать африканское солнце. В рацион белок входят разнообразные фрукты, овощи и орехи, а также зерновые смеси.
Московский зоопарк временно не принимает посетителей в связи с угрозой распространения коронавируса. Понаблюдать за жизнью обитателей зоосада можно в режиме онлайн. Прямые трансляции проводят из вольеров панд, орангутанов, саймири и других животных.
Ранее в Московском зоопарке после зимовки проснулись тушканчики. В отличие от других животных, на их сон не повлияла аномально теплая зима – грызуны проводят спячку в искусственных условиях.
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