Тушканчики проснулись в Московском зоопарке

Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке проснулись тушканчик после зимовки, сообщает пресс-служба зоосада.

В отличие от других животных, на их сон не повлияла аномально теплая зима – тушканчики Московского зоопарка проводят спячку в искусственных условиях. Они живут в специальных холодильниках, где удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном.

Заснули тушканчики осенью. Во время их сна специалисты еженедельно проверяли вес животных – в зависимости от их массы решается вопрос, когда пора будить тушканчиков. Когда она снижается примерно до летнего веса, значит запасы, накопленные для спячки, истощились.

В зоопарке рассказали, что температура тела тушканчика в спячке падает с 37 градусов до примерно 4 градусов, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до пяти-шести.

После пробуждения животных перемещают в вольеры, причем вместе с домиками для сна, чтобы питомцам было удобнее. Будят тушканчиков днем, чтобы как ночные животные они успели разогреться к темному времени суток самостоятельно.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, правильное обеспечение зимней спячки крайне важно для тушканчиков, поскольку только после нее они начинают размножаться.

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