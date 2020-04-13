Тушканчики проснулись в Московском зоопарке

Фото: Московский зоопарк
В Московском зоопарке проснулись тушканчик после зимовки, сообщает пресс-служба зоосада.
В отличие от других животных, на их сон не повлияла аномально теплая зима – тушканчики Московского зоопарка проводят спячку в искусственных условиях. Они живут в специальных холодильниках, где удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном.
Заснули тушканчики осенью. Во время их сна специалисты еженедельно проверяли вес животных – в зависимости от их массы решается вопрос, когда пора будить тушканчиков. Когда она снижается примерно до летнего веса, значит запасы, накопленные для спячки, истощились.
В зоопарке рассказали, что температура тела тушканчика в спячке падает с 37 градусов до примерно 4 градусов, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до пяти-шести.
После пробуждения животных перемещают в вольеры, причем вместе с домиками для сна, чтобы питомцам было удобнее. Будят тушканчиков днем, чтобы как ночные животные они успели разогреться к темному времени суток самостоятельно.
Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, правильное обеспечение зимней спячки крайне важно для тушканчиков, поскольку только после нее они начинают размножаться.
Вслед за медведями и сурками в столичном зоосаде проснулись еноты. Звери на протяжении долгого времени не могли уснуть, так как начало зимы не было морозным. Так, полосатые питомцы спали, согревая друга друга, до конца марта, отметили в зоопарке.
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