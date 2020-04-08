В столичном зоопарке проснулись еноты

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вслед за медведями и сурками в столичном зоосаде проснулись еноты. Об этом говорится в заявлении представителей Московского зоопарка на официальном сайте.

"Обычно еноты засыпают в начале декабря, но снега долго не было, поэтому зимний сон опоздал на два месяца", – рассказали в пресс-службе зоопарка.

Уточняется, что звери на протяжении долгого времени не могли уснуть, так как начало зимы не было морозным. Так, полосатые питомцы спали, согревая друга друга, до конца марта, отметили в зоопарке.

В марте эксперт заявил о нашествии енотов в столице.

Кроме того, в начале календарной весны стало известно, что медведи в Московском зоопарке вышли из спячки на месяц раньше.

