Эксперт заявил о нашествии енотов в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал об увеличении популяции енотов в Москве за последнее время, сообщает РИА Новости.

Он связывает это с тем, что в 2016 году еноты были невероятно популярны в столице. Впоследствии они распространились по Москве, и Бурмистров рассказал, что в Центре реабилитации диких животных сейчас проживают уже десять енотов.

Он отметил, что вообще енот – животное американского происхождения. Московский климат ему не подходит, однако еноты могут переживать холодные времена в подвалах, как это делают кошки.

Бурмистров призвал включить енота в список животных, запрещенных к содержанию частными лицами. Он связывает это с агрессивным поведением животного и непредсказуемостью его действий.

"Алгоритм такой же, как с безнадзорной собакой: не надо подходить, не надо провоцировать. Даже если ему протягивают еду, то он взял, стало мало – и начнет требовать, может полезть в карман, а когда вы будете его отталкивать, может укусить", – отметил Бурмистров.

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