В Московском зоопарке появился на свет птенец черного аиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке семейство черных аистов обзавелось потомством. Этот вид пернатых занесен в Красные книги России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Болгарии и других стран, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что черные аисты являются скрытными и осторожными птицами, они предпочитают держаться вдали от людей.

"Для того чтобы птицы чувствовали себя комфортно, мы высадили вокруг ограждения вольера дикий виноград, который создал естественное укрытие. Нам не сразу удалось добиться стабильного размножения этого вида пернатых – только в 2014 году", – приводятся в материале слова Акуловой.

Она добавила, что специалисты зоосада кладут в гнездо муляжи яиц, а настоящие незаметно уносят в инкубатор, чтобы птицы не разбили кладку.

"Когда птенцы уже готовы вылупиться, яйца возвращают обратно родителям", – отметила Акулова.

В вольере оставляют корм, чтобы не беспокоить семейство. Им взрослые пернатые делятся с детенышем.

Вольер черных аистов находится на старой территории зоосада около "Дома птиц". Всего здесь обитают пять особей, включая птенца.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке впервые появились капские земляные белки. Животных привезли из Магдебургского зоопарка. Это три взрослых самца, двум из которых исполнилось пять лет, одному – три года. Зверьки прибыли еще в октябре. В экспозиции они появились месяц назад, а до этого изучали свой вольер и привыкали к сотрудникам.

