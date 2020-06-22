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Мэр Москвы

18:16

Собянин объявил об очередном этапе отмены ограничений

мэр Москвы Сергей Собянин город безопасность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе ослабления ограничений в Москве с 23 июня. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

Градоначальник объяснил данное решение тем, что ситуация по коронавирусу улучшается.

Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. По сравнению с неделей 8-14 июля среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%. В субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1000 новых случаев.
Сергей Собянин
мэр Москвы


По словам мэра, среднее число госпитализаций снизилось еще примерно на 15% – до 501 случая в день.

"Количество госпитализированных больных уменьшилось с 8,5 до 7 тысяч человек, что позволило принять решение о возвращении в систему плановой помощи еще 5,6 тысячи коек, ранее перепрофилированных для лечения больных COVID-19", – отметил Собянин.

С 23 июня в Москве заработают рестораны и кафе, деятельность которых была приостановлена почти на три месяца. Кроме того, разрешено будет посещение фитнес-залов, спорткомплексов и бассейнов.

Также с 23 июня можно будет прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке.

В городе отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы вернутся учреждения соцзащиты.

Отдельно Собянин упомянул об отмене запрета на использование уличной инфраструктуры. Начиная с 23 июня полноценно можно посещать детские площадки, скверы, пользоваться лавочками и спортивными объектами.

Учитывая начало летнего сезона и растущую туристическую активность, мэр Москвы объявил об открытии туристических агентств. Поездки за границу пока не разрешены (за исключением определенных правилами случаев), также недоступны экскурсии по столице.

Фото: sobyanin.ru


"Вместе с тем, многие ограничения пока остаются в силе. Нельзя проводить массовые мероприятия. На паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный и перчаточный режим", – подчеркнул мэр.

По словам Собянина, многие москвичи интересуются, когда в Москву вернется праздничная атмосфера, свойственная времени до пандемии.

Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией. Мы по-прежнему будем действовать поэтапно, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Мэр Москвы также пожелал горожанам беречь себя и своих близких.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропуска для передвижения по городу на транспорте, а также график прогулок. Такое решение было озвучено Сергеем Собяниным из-за снижения количества новых случаев коронавирусной инфекции.

Следующий этап вступил в силу с 16 июня. В частности, были открыты летние веранды и кафе, заработали библиотеки, риелторские конторы и службы проката. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что такая возможность вызвана ответственным подходом жителей столицы к соблюдению санитарных правил.

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