Собянин объявил об очередном этапе отмены ограничений

18:16
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе ослабления ограничений в Москве с 23 июня. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.
Градоначальник объяснил данное решение тем, что ситуация по коронавирусу улучшается.
По словам мэра, среднее число госпитализаций снизилось еще примерно на 15% – до 501 случая в день.
"Количество госпитализированных больных уменьшилось с 8,5 до 7 тысяч человек, что позволило принять решение о возвращении в систему плановой помощи еще 5,6 тысячи коек, ранее перепрофилированных для лечения больных COVID-19", – отметил Собянин.
С 23 июня в Москве заработают рестораны и кафе, деятельность которых была приостановлена почти на три месяца. Кроме того, разрешено будет посещение фитнес-залов, спорткомплексов и бассейнов.
Также с 23 июня можно будет прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке.
В городе отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы вернутся учреждения соцзащиты.
Отдельно Собянин упомянул об отмене запрета на использование уличной инфраструктуры. Начиная с 23 июня полноценно можно посещать детские площадки, скверы, пользоваться лавочками и спортивными объектами.
Учитывая начало летнего сезона и растущую туристическую активность, мэр Москвы объявил об открытии туристических агентств. Поездки за границу пока не разрешены (за исключением определенных правилами случаев), также недоступны экскурсии по столице.
"Вместе с тем, многие ограничения пока остаются в силе. Нельзя проводить массовые мероприятия. На паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный и перчаточный режим", – подчеркнул мэр.
По словам Собянина, многие москвичи интересуются, когда в Москву вернется праздничная атмосфера, свойственная времени до пандемии.
Мэр Москвы также пожелал горожанам беречь себя и своих близких.
С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропуска для передвижения по городу на транспорте, а также график прогулок. Такое решение было озвучено Сергеем Собяниным из-за снижения количества новых случаев коронавирусной инфекции.
Следующий этап вступил в силу с 16 июня. В частности, были открыты летние веранды и кафе, заработали библиотеки, риелторские конторы и службы проката. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что такая возможность вызвана ответственным подходом жителей столицы к соблюдению санитарных правил.
Собянин отметил профессионализм медиков в период пандемии COVID-19
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