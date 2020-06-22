Голикова рассказала, как долго россиянам придется носить маски

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россиянам и в осенний сезон придется соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.

"Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни", – отметила Голикова.

Она также заверила, что на сегодняшний день Россия не испытывает трудностей с обеспеченностью средствами индивидуальной защиты. Попова уточнила, что проблемы действительно наблюдались в начале борьбы с инфекцией, однако сегодня этой проблемы уже нет.

"Конечно, в самом начале эпидемии проблема со средствами индивидуальной защиты была. Ни одна страна мира – и наша не исключение – не была готова к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами наблюдали и еще наблюдаем, и, я думаю, будем какое-то время наблюдать. <...> Сегодня этой проблемы нет", – подчеркнула Голикова.

Ранее Владимир Путин заявил, что система здравоохранения не столкнулась с критическими сбоями по части снабжения медиков индивидуальными средствами защиты. По его словам, поставщики одинаково успешно перепрофилировали уже имеющиеся мощности и открывали производство с нуля.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечала, что в столице врачи еженедельно получают порядка четырех миллионов единиц масок, перчаток, костюмов, респираторов, бахил и иных средств защиты. Поставки идут с нового городского склада на базе "Технополиса".

