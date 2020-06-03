В Москве врачи еженедельно получают 4 млн единиц средств защиты с нового склада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичным медикам еженедельно поставляют около 4 миллионов единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ) с нового склада, открытого на юго-востоке столицы. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Медицинские работники были первыми, кто столкнулся с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Поэтому первостепенной задачей для нас была и остается до сих пор уверенность в их безопасности. Мы стараемся обеспечивать медиков в полной мере средствами защиты, проводим регулярное тестирование на коронавирус", – рассказала представитель мэрии.

С нового склада врачам и медработникам предоставляют маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции, а также иные защитные средства. При этом отслеживается остаток – на складе создан неснижаемый запас в расчете на 2-4 недели.

Площадь нового хранилища составляет 17 тысяч квадратных метров. Оно базируется в "Технополисе" и характеризуется высокой транспортной доступностью. Пополнение запасов и снабжение городских медучреждений организовано в ежедневном режиме.

Средства защиты доставляют по 10 адресам, возможен также самовывоз. В июне планируется расширить охват до 100 адресов. Заказы комплектуют с учетом конкретной необходимости в определенных медучреждениях при участии профессиональных логистов.

Недостатка в средствах индивидуальной защиты нет и в регионах. Об этом сообщили в Минздраве России. По информации ведомства, с 17 апреля по 31 мая запасы медицинских организаций увеличились в несколько раз.

В Роспотребнадзоре, по случаю перехода больниц и поликлиник в плановый режим работы, подготовили рекомендации по профилактике распространения коронавируса. Они касаются работы инфекционных стационаров, а также приема больных в иных отделениях и подразделениях.

