Роспотребнадзор создал рекомендации по работе медучреждений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса при восстановлении работы медицинских учреждений. Об этом сообщает ТАСС.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предлагает разработать в субъекте план мероприятий (дорожную карту) по поэтапному восстановлению профильной деятельности медицинских организаций", – указано в документе ведомства.

Роспотребнадзор предлагает обеспечить в регионах достаточный объем коечного фонда инфекционного профиля для оказания помощи больным с инфекционными заболеваниями.

Аналогичное распоряжение касается работы стационаров с болеющими пневмонией или иными инфекциями нижних дыхательных путей в инфекционном режиме. При этом должны быть проработана маршрутизация подобных пациентов. Такой режим следует сохранять до особого распоряжения.

Кроме того, медучреждения должны возобновить плановую работу с учетом мер по оперативному развертыванию дополнительных коек на случай сезонного эпидемиологического всплеска. Помимо этого, необходимо предусмотреть трехмесячный запас средств индивидуальной медицинской защиты.

1 июня Владимир Путин поручил Минздраву обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медорганизаций. Глава государства уточнил, что речь идет как о первичной, так и о специализированной помощи населению.

В России на сегодняшний день выявлен 423 741 случай COVID-19, вылечились 186 985 человек, скончались 5 037. За последние сутки в России подтверждено 8 863 случая коронавирусной инфекции.

