Путин поручил Минздраву возобновить плановую медпомощь россиянам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин поручил Минздраву обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медорганизаций по оказанию первичной и специализированной медицинской помощи россиянам, сообщается на сайте Кремля.

Речь идет в том числе об оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Минздрав также должен будет обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных COVID-19 в федеральных и региональных медорганизациях. Это необходимо в случае возобновления роста заболеваемости.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов отмечал, что полная приостановка вакцинации детей в России недопустима. Из-за этого не исключены вспышки различных болезней.

В конце мая Минздрав одобрил первый в России препарат против COVID-19 – "Авифавир". Его разработали специалисты РФПИ и ХимРар. Высокую эффективность препарата отметили ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, МГУ имени Ломоносова и других.

Министерство также опубликовало рекомендации по выбору основного состояния в статистике заболеваемости и причины в статистике смертности, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Уточняется, что лица, инфицированные коронавирусом, но не имеющие клинических проявлений заражения, не должны входить в статистику заболеваемости по COVID-19.