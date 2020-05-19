Вакцинацию в РФ приостановили только среди взрослых – Минздрав

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В Минздраве России уточнили, что вакцинацию населения приостановили из-за эпидемии коронавируса только среди взрослого населения, сообщает РИА Новости.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов подчеркнул, что решение о приостановке вакцинации детей принимают регионы, если этого требует эпидемиологическая ситуация в конкретном субъекте.

Ранее министерство здравоохранения России приняло решение об остановке вакцинации по национальному календарю. Организация прививок была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса. Мера не коснулась новорожденных, которым делают прививки в роддоме в первые дни жизни.

В настоящий момент актуальным является вопрос о вакцинации населения от коронавируса. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что через месяц планируется начать клинические исследования препарата от COVID-19.

