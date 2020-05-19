В России приостановили плановую вакцинацию из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство здравоохранения России приняло решение об остановке вакцинации по национальному календарю, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Организация прививок была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса. Ранее ведомство отменило плановую вакцинацию взрослых и детей. Мера не коснулась новорожденных, которым делают прививки в роддоме в первые дни жизни.

В настоящий момент актуальным является вопрос о вакцинации населения от коронавируса. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что через месяц планируется начать клинические исследования препарата от COVID-19.

Кроме того, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что испытания вакцины, вероятно, начнутся в начале июля. Он отметил, что при их организации важно уберечь добровольцев от заражения, однако в настоящий момент Минздрав не дал разрешение на испытание вакцины на добровольцах.

Также насущным является вопрос о самой процедуре вакцинации населения. Так, глава отделения микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев сообщил, что в первую очередь необходимо делать прививки тем, кто находится в группе наибольшего риска.

В свою очередь, заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов заявил, что необходимость вакцинации будет определяться наличием в организме человека антител к коронавирусной инфекции. Он отметил, что высокий титр антител будет свидетельствовать об отсутствии оснований для прохождения вакцинации.

Ранее академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников рассказал о "военном пути" вакцинации населения. Он отметил, что в таком случае будут прививать не всех, а тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посчитал такие рассуждения непрофессиональными. Он отметил, что даже в случае гриппа вакцинация идет через призму группы риска. Онищенко также подчеркнул, что вакцина должна пройти серьезные испытания.