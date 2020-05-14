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Москва 24

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Общество

14:17

Онищенко выступил против "военной" вакцинации от COVID-19

общество медицина

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что рассуждения о "военном" типе вакцинации непрофессиональны, сообщает ИА "НСН".

Ранее доктор медицинских наук Сергей Колесников рассказал, что вакцинация в РФ от коронавируса может пройти по военному типу. По его словам, вакцина против COVID-19 может быть зарегистрирована быстрее и проводиться не по стандартному типу.

Колесников говорил, что в случае выбора традиционного пути делать прививки начнут не ранее конца года.

"Даже от гриппа как самого распространенного инфекционного заболевания, которое приходит к нам каждую осень, мы прививаем через призму групп риска. Никому в голову не приходят так называемые "военные" термины", – пояснил Онищенко.

Кроме того, депутат напомнил, что вакцина против коронавируса должна пройти серьезные испытания. "Требования к вакцине будут очень высокие – к вакцине для взрослых такие же, как к вакцине для детей, – отметил Онищенко.

В России выявлено 252 245 случаев COVID-19, вылечились 53 530 человек, скончались 2 305.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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