Онищенко выступил против "военной" вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что рассуждения о "военном" типе вакцинации непрофессиональны, сообщает ИА "НСН".
Ранее доктор медицинских наук Сергей Колесников рассказал, что вакцинация в РФ от коронавируса может пройти по военному типу. По его словам, вакцина против COVID-19 может быть зарегистрирована быстрее и проводиться не по стандартному типу.
Колесников говорил, что в случае выбора традиционного пути делать прививки начнут не ранее конца года.
"Даже от гриппа как самого распространенного инфекционного заболевания, которое приходит к нам каждую осень, мы прививаем через призму групп риска. Никому в голову не приходят так называемые "военные" термины", – пояснил Онищенко.
Кроме того, депутат напомнил, что вакцина против коронавируса должна пройти серьезные испытания. "Требования к вакцине будут очень высокие – к вакцине для взрослых такие же, как к вакцине для детей, – отметил Онищенко.
В России выявлено 252 245 случаев COVID-19, вылечились 53 530 человек, скончались 2 305.
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