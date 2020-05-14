Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от COVID-19

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В России вакцинация от коронавируса может пойти по "военному пути". Прививки могут начать делать уже этой осенью, заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников.

Он подчеркнул, что есть особый принцип регистрации препаратов в условиях чрезвычайной ситуации.

"Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не все население, а часть "угрожающего" контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни", – рассказал Колесников в интервью "Парламентской газете".

По его словам, в случае выбора традиционного пути, делать прививки начнут не ранее конца года.

Согласно подсчетам академика, для РФ понадобится более восьми миллионов доз ежегодно, а всего для получения "достаточного иммунитета у популяции" нужно около 70 миллионов доз.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович накануне рассказала, что во всем мире более сотни фармкомпаний разрабатывают вакцины от коронавируса.

Ранее ВОЗ включила в перечень перспективных вакцин против COVID-19 девять российских разработок. Шесть из них разрабатывает новосибирский центр "Вектор", две – компания Biocad, одну – НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет. Сергей Собянин допустил, что вакцину будут разрабатывать в московском институте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратил внимание, что часть ограничений по коронавирусу в России сохранят до ее появления.