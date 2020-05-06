Роспотребнадзор принял 370 звонков по вакцинации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты горячей линии по вопросам вакцинопрофилактики Роспотребнадзора приняли 370 обращений в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

Работа была организована в период с 15 по 29 апреля 2020 года.

"Специалисты отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве и врачи-эпидемиологи ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве" консультировали граждан столицы по различным вопросам, касающимся вакцинопрофилактики", – сообщили в организации.

Гражданам назвали правила подготовки к вакцинации, сроки проведения профилактических прививок в соответствии с Национальным и региональным календарями. Кроме того, на горячей линии объясняли, в каких медучреждениях можно пройти вакцинацию.

"Более 50 процентов звонков касалось вопросов вакцинации в период распространения коронавирусной инфекции и в период самоизоляции: как сделать прививку, проведение прививок по эпидпоказаниям, как доехать до поликлиники и другие", – заявили в Роспотребнадзоре.

На втором месте по популярности были обращения по вакцинации из-за поездок.

Ранее министерство здравоохранения РФ призвало продолжить первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста. В ведомстве указали на необходимость данной меры профилактики новых эпидемий по другим заболеваниям.

