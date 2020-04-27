В ВОЗ обеспокоились негативным влиянием COVID-19 на иммунизацию детей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Представители Всемирной организации здравоохранения обеспокоились негативным воздействием пандемии коронавирусной инфекции на программы иммунизации детей во всем мире.
По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейеуса, каждый год вакцинацию проходит свыше 116 миллионов детей, что составляет 86% от общемирового числа несовершеннолетних. При этом в настоящее время более 13 миллионов детей в мире все еще не охвачено вакцинацией.
"Мы знаем, что из-за заболевания COVID-19 это число вырастет", – приводит РИА Новости заявление Гебрейеуса, отмечающего, что из-за пандемии коронавируса были приостановлены кампании вакцинации против полиомиелита в ряде стран.
Ранее министерство здравоохранения России призвало продолжить первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста. В ведомстве мотивировали данное решение необходимостью предотвращения угрозы вспышек и эпидемий.
Также в Минздраве рекомендовали региональным властям контролировать приостановку плановой вакцинации детей исходя из эпидемиологической обстановки в отдельных субъектах Российской Федерации.
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