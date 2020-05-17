Необходимость вакцины будет определяться наличием у человека антител к COVID-19 – эксперт

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Необходимость вакцинации от COVID-19 будет определяться наличием в организме человека антител к коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

"Титр антител или его отсутствие позволит спланировать осенью вакцинацию против COVID-19", – заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Высокий титр антител будет свидетельствовать об отсутствии необходимости прохождения вакцинации, пояснил специалист.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что любой москвич сможет через 2–3 недели оформить электронную запись для прохождения бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу.

Накануне сообщалось о том, что уже около 2 тысяч москвичей без очередей сдали тест на антитела к COVID-19. Пункты забора крови были организованы на базе 30 городских поликлиник в каждом административном округе столицы.