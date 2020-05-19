Полная приостановка вакцинации детей в России недопустима – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полная приостановка вакцинации детей в России является недопустимой, при таких условиях не исключаются вспышки различных болезней, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в эфире канала "Россия 24".

По словам Кузнецова, при сохранении планового порядка вакцинации в регионах нужно обеспечить безопасность при ее проведении.

"Мы считаем, что прекращать вакцинацию детей опасно, поскольку есть вероятность возникновения вспышек опасных инфекций, таких как корь, полиомиелит, коклюш", – сказал помощник министра. Он подчеркнул, нужно оградить детей и их родителей от возможного заболевания коронавирусом.

"Если регион принимает решение продолжить вакцинацию, то необходимо принимать противоэпидемические меры – записи на вакцинацию, не допускать скопления людей, использовать защитные маски и так далее", – объяснил Кузнецов.

Недавно Минздрав РФ принял решение об остановке вакцинации по национальному календарю. Пройти вакцинацию в настоящий момент не могут взрослые. Мера не коснулась новорожденных. В результате решение о приостановке вакцинации детей принимают регионы.

В РФ зафиксирован 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.