Полная приостановка вакцинации детей в России недопустима – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Полная приостановка вакцинации детей в России является недопустимой, при таких условиях не исключаются вспышки различных болезней, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в эфире канала "Россия 24".
По словам Кузнецова, при сохранении планового порядка вакцинации в регионах нужно обеспечить безопасность при ее проведении.
"Мы считаем, что прекращать вакцинацию детей опасно, поскольку есть вероятность возникновения вспышек опасных инфекций, таких как корь, полиомиелит, коклюш", – сказал помощник министра. Он подчеркнул, нужно оградить детей и их родителей от возможного заболевания коронавирусом.
"Если регион принимает решение продолжить вакцинацию, то необходимо принимать противоэпидемические меры – записи на вакцинацию, не допускать скопления людей, использовать защитные маски и так далее", – объяснил Кузнецов.
Недавно Минздрав РФ принял решение об остановке вакцинации по национальному календарю. Пройти вакцинацию в настоящий момент не могут взрослые. Мера не коснулась новорожденных. В результате решение о приостановке вакцинации детей принимают регионы.
В РФ зафиксирован 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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