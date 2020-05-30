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Общество

15:30

В РФ задействовано 10% реанимационных коек для пациентов COVID-19 – Мурашко

власть экономика медицина финансы общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России более 25 тысяч реанимационных коек было развернуто для пациентов с COVID-19, однако на сегодняшний день задействовано только 10% из них. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на конференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19" в Уфе.

По его словам, всего в стране развернуто более 177 тысяч коек.

"Но реанимационные койки задействованы на 10%, у нас запас мощности достаточно большой", – приводит слова Мурашко ТАСС.

Также он рассказал, что из бюджетов всех уровней на борьбу с COVID-19 будет потрачено около 500 миллиардов рублей.

"Правительство не приостановило ни одного национального проекта по объемам финансирования, и это ключевой элемент нашего с вами развития на предстоящие этапы, потому что на борьбу с коронавирусной инфекцией в общей сложности из всех бюджетов мы планируем, что будет потрачено где-то порядка 500 миллиардов рублей", – сказал он.

Ранее сообщалось о том, что в Москве обратно перепрофилируют часть коек, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19. Так, со следующей недели около трех тысяч коек в пяти московских стационарах вернутся к стандартному режиму работы.

Сергей Собянин сообщал, что снижение нагрузки на городскую систему здравоохранения позволит увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. Он отметил, что в ближайшие недели около 5 тысяч коек, которые ранее вошли в перепрофилированные для лечения коронавируса стационары, будут вновь работать в обычном режиме.

Временные госпитали для лечения коронавируса в Москве пока сохранят

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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