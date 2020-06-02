В России выявлено 8 863 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России выявлено 8 863 случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. В 3 715 случаях не было клинических проявлений.
COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву приходится 2 286 выявленных случаев, на Московскую область – 732, на Санкт-Петербург – 376.
В Нижегородской области зафиксировали 354 новых пациента, в Свердловской области – 292, в Ростовской области – 253, в Иркутской области – 210, в Красноярском крае – 150, в Ханты-Мансийском АО – 149, в Дагестане – 132, в Волгоградской области – 119.
На Челябинскую область пришлось 113 случаев, на Смоленскую область – 110, на Тульскую и Новосибирскую – по 106, на Ульяновскую область – 105, Брянскую область – 98, Воронежскую и Саратовскую – по 95, Чувашию – 88, Ставропольский край и Пензенскую область – по 85.
В Ивановской и Калужской областях зафиксировали по 83 новых пациента, в Белгородской области и Краснодарском крае – по 79, в Новгородской и Кировской областях – по 77, в Самарской области – 76, в Кабардино-Балкарии – 75, Ярославской области и Республике Саха (Якутия) – по 74.
В Рязанской области зарегистрировали 72 случая коронавирусной инфекции, в Башкирии – 72, Алтайском крае – 70, Липецкой области, Карачаево-Черкесии и Хабаровском крае – по 67, в Тамбовской области – 63, во Владимирской области – 62, Курской области – 60, Пермском крае – 57, Архангельской области – 56, Калининградской, Астраханской областях и Приморском крае – по 54.
На Ленинградскую область, Татарстан и Оренбургскую область пришлось по 53 новых случая, на Ямало-Ненецкий АО – 51, Северную Осетию и Бурятию – по 50, Республику Тыва – 46, Тверскую область – 45, Кемеровскую область – 44, Республику Коми и Тюменскую область – по 41, Республику Марий Эл и Мордовию – по 39.
На Ингушетию пришлось 37 новых пациентов с COVID-19, Удмуртию, Хакасию и Камчатский край – по 35, Костромскую и Мурманскую области – по 32, Орловскую область – 31, Забайкальский край – 29, Вологодскую область – 27, Омскую область – 26, Псковскую и Томскую области – 23.
В Амурской области зафиксировали 18 случаев, Чечне – 17, Адыгее – 16, Сахалинской области – 15, Калмыкии – 11, Карелии – 8, Курганской области – 7, Севастополе – 3, Магаданской области и Крыму – по 2, в Ненецком автономном округе, Республике Алтай и Чукотском АО – по 1.
Всего в России зарегистрирован 423 741 случай коронавирусной инфекции, что на 2,1% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 182 человека, за весь период – 5 037 человек. За сутки вылечились 11 108 пациентов, за все время – 186 985.
В РФ провели более 11,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. Только за последние сутки в стране протестировали 228 тысяч человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 304 тысячи человек.
Владимир Путин сообщил, что, по мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден. Глава государства поручил начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня. Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.
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