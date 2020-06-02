Минздрав опроверг сообщения о нехватке средств защиты в больницах

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Дефицита средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медорганизациях регионов России на сегодняшний день нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

При этом указывается, что с 17 апреля по 31 мая запас СИЗ в медицинских организациях вырос в несколько раз, передает Агентство "Москва".

В сообщении отмечается, что в начале периода распространения коронавируса РФ столкнулась с отсутствием на рынке необходимых объемов СИЗ.

Однако на сегодняшний день дефицита нет. Обеспечение медиков СИЗ является прямой обязанностью руководителей медорганизаций, добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в случае необеспечения СИЗ работники могут обратиться в территориальные органы Росздравнадзора, контролирующие соблюдение законодательства.

Ранее издание РБК сообщило, что экспертная группа призвала принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медиков.

С такой просьбой медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что темп прироста числа инфицированных коронавирусом в России с момента действия ограничений снизился в 13 раз.