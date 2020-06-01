Темп прироста числа инфицированных коронавирусом в РФ снизился в 13 раз

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Темп прироста числа инфицированных коронавирусом в России с момента действия ограничений снизился в 13 раз, он составляет порядка 2% в сутки. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коэффициент распространения коронавируса уменьшился втрое: он не превышает единицы по стране, передает ТАСС.

По словам Поповой, оптимальные показатели эпидемиологической ситуации в РФ могут быть достигнуты к 1 июля. Она отметила, что голосование по поправке в Конституцию в эту дату будет безопасным.

Глава ведомства сообщила, что с опорой на международный опыт и мнение ученых и экспертов подготовлены рекомендации, которые позволят исключить риски распространения инфекции при проведении голосования. Они включают термометрию, тестирование всех сотрудников избирательной кампании, дезинфекцию и режим проветривания и обеззараживания воздуха, и масочный режим.

Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова уточнила, что оно состоится в максимально бесконтактном формате. Все участники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и одноразовыми ручками.

В ЦИК также предложили провести голосование в течение шести дней до основной даты. Ожидается, что у россиян появится возможность сделать это в удобное время. Сенатор Андрей Клишас подтвердил, что участки откроются 25 июня и будут работать 7 дней. 1 июля (среда) будет объявлено выходным днем.

За прошедшие сутки в РФ подтвердили 9 268 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 405 843 случая. Проведено более 10,9 миллиона тестов на COVID-19.