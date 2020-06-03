В РФ удалось избежать серьезных сбоев в снабжении медиков средствами защиты – Путин

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Владимир Путин заявил, что система здравоохранения не столкнулась с критическими сбоями по части снабжения медиков индивидуальными средствами защиты. Об этом сообщает ТАСС.

"В самом начале эпидемии, причем в условиях известных вынужденных ограничений, российские компании проявили ответственный, гибкий подход и развернули, причем достаточно быстро, выпуск средств индивидуальной защиты", – заявил глава государства.

По словам Путина, поставщики одинаково успешно перепрофилировали уже имеющиеся мощности и открывали производство с нуля.

Президент поблагодарил работников промышленности и отметил, что если в каких-то регионах и были затруднения по снабжению, то они были оперативно устранены. Этому способствовал рост объемов производства средств индивидуальной защиты.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице врачи еженедельно получают порядка 4 миллионов единиц масок, перчаток, костюмов, респираторов, бахил и иных средств защиты. Поставки идут с нового городского склада на базе "Технополиса".

