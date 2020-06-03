Минздрав изменит ОМС для возобновления работы больниц

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Премьер министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву подготовить изменения базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

В частности, ведомство должно предусмотреть угрозы распространения заболеваний, вызванных коронавирусом. Поручение дано по итогам заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве.

Проект должен быть подготовлен до 4 июня. Кроме того, Минздраву совместно с главами субъектов поручено до 5 июня обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда для лечения больных коронавирусом.

Это необходимо на случай возникновения второй волны распространения инфекции. Руководители регионов также до 3 июня должны оценить запасы и потребность медработников в средствах индивидуальной защиты (СИЗ).

В то же время Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертами необходимо проанализировать практику применения нормативных правовых актов, принятых для борьбы с COVID-19.

Как говорится в решениях совета на сайте кабмина, следует обратить особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан. О результатах работы необходимо доложить до 8 июня.

Минздрав ранее заявил, что дефицита СИЗ в медорганизациях регионов России на сегодняшний день нет. При этом указывалось, что с 17 апреля по 31 мая запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях вырос в несколько раз.