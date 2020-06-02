Медицинские мощности для борьбы с COVID-19 в Москве использовали лишь наполовину – Собянин

18:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Медицинские мощности, развернутые в Москве для борьбы с коронавирусом, были использованы лишь наполовину, сообщил Сергей Собянин в ходе онлайн-саммита мэров городов мира "Вместе мы выстоим. Города против COVID-19".
"В результате те мощности, которые мы создали в Москве, на 50% были не задействованы. Сложилась ситуация, в которой мы миновали самый плохой сценарий развития событий", – цитирует мэра РИА Новости.
По его словам, благодаря достаточно жестким принятым санитарным мерам удалось почти на месяц отсрочить пиковые значения заболеваний по сравнению со многими городами.
"Нам это дало огромную возможность изучить опыт и проблемы, вызовы, с которыми столкнулись европейские, китайские, американские города", – сказал Собянин.
Он отметил, что Москва является крупнейшим хабом России, крупнейшим мегаполисом и агломерацией Европы, где проживает около 20 миллионов человек. Во время разворачивающейся эпидемии в Европе через Москву проехало около 600 тысяч человек.
"Мы посмотрели, как была организована медицинская система, какие санитарные ограничительные меры были приняты, что было эффективно и менее эффективно, сделали соответствующие выводы", – рассказал мэр.
По его словам, в Москве была сформирована крупнейшая в мире госпитальная система из почти 40 тысяч постоянных и временных коечных мест. Она обеспечила 100-процентную доступность всех горожан для оказания стационарной помощи.
Собянин добавил, что в городе была создана амбулаторная сеть из 40 ковидных центров, оснащенных современной лучевой техникой и технологиями для диагностики заболевания.
Ранее мэр сообщил, что Москва может получить первые партии вакцины от коронавируса уже осенью. Сейчас в РФ разрабатываются около трех вакцин.
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