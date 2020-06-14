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Мэр Москвы

08:52

Собянин рассказал о планах по смягчению ограничений в июле

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле. Такие послабления допустил мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом он отметил, что точные сроки смягчения ограничений будут всецело зависеть от эпидемиологической ситуации.

"И вообще все последующие разрешения будут связаны с тем, а какая ситуация. Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и все больше возвращаться к нормальной жизни", – заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Сергей Собянин с 9 июня отменил обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок.

В столице начали открываться организации услуг, общественные пространства и парки. При этом масочный режим в городе сохраняется.

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