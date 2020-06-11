Собянин заявил о необходимости сохранения масочного режима в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение масок и перчаток в столице необходимо сохранить. Градоначальник в эфире телеканала "Россия 24" назвал это мерой сохранения позитивной динамики по коронавирусу.

"Надо сохранять масочный режим и носить перчатки, когда вы заходите в общественный транспорт или магазины. Это очень важно для того, чтобы мы сохранили ту положительную динамику по COVID-19, которая сегодня есть, чтобы в следующий этап мы так же принимали решения по раскрытию других секторов экономики, возвращаясь к нормальной жизни", – заявил мэр.

Собянин отметил, что все больше людей выходят из дома, посещают общественные места и пользуются городским транспортом. В свете этого увеличивается пассажиропоток и количество людей в магазинах.

Мэр Москвы также рассказал, что в столице фиксируется стабильное снижение показателей, связанных с пандемией коронавируса. За точку отсчета Собянин взял 7 мая – по его словам, с этого дня отмечается меньшее число выявленных больных, установленных случаев пневмонии и ОРВИ.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее отметила, что в городе увеличилось число людей с формирующимся иммунитетом к COVID-19. Так, на сегодняшний день этот показатель равен 17,4 процента.

Сергей Собянин с 9 июня отменил обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. В столице начали открываться организации услуг, общественные пространства и парки. При этом масочный режим в городе сохраняется, согласно тому же указу.

