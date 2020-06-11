Собянин заявил о необходимости сохранения масочного режима в Москве

18:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение масок и перчаток в столице необходимо сохранить. Градоначальник в эфире телеканала "Россия 24" назвал это мерой сохранения позитивной динамики по коронавирусу.
"Надо сохранять масочный режим и носить перчатки, когда вы заходите в общественный транспорт или магазины. Это очень важно для того, чтобы мы сохранили ту положительную динамику по COVID-19, которая сегодня есть, чтобы в следующий этап мы так же принимали решения по раскрытию других секторов экономики, возвращаясь к нормальной жизни", – заявил мэр.
Собянин отметил, что все больше людей выходят из дома, посещают общественные места и пользуются городским транспортом. В свете этого увеличивается пассажиропоток и количество людей в магазинах.
Мэр Москвы также рассказал, что в столице фиксируется стабильное снижение показателей, связанных с пандемией коронавируса. За точку отсчета Собянин взял 7 мая – по его словам, с этого дня отмечается меньшее число выявленных больных, установленных случаев пневмонии и ОРВИ.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее отметила, что в городе увеличилось число людей с формирующимся иммунитетом к COVID-19. Так, на сегодняшний день этот показатель равен 17,4 процента.
Сергей Собянин с 9 июня отменил обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. В столице начали открываться организации услуг, общественные пространства и парки. При этом масочный режим в городе сохраняется, согласно тому же указу.
Москве понадобится почти 2 месяца для полного выхода из ограничений – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: