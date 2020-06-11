Столичные библиотеки откроются 16 июня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Библиотеки столицы готовы вернуться к прежнему графику работы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Предполагается, что этот процесс будет проходить в два этапа. С 16 июня библиотеки будут принимать читателей по записи, а с 23 июня введут свободное посещение.

Для предварительной записи нужно обратиться в библиотеку по телефону, узнать свободное время и забронировать его. Все контакты можно найти на сайте "Библиогород".

В материале отмечается, что работу организуют согласно рекомендациям Роспотребнадзора. В каждой библиотеке будут средства для дезинфекции рук, сотрудникам и посетителям будут измерять температуру, на полу в помещениях будет нанесена разметка для соблюдения безопасного расстояния.

С 23 июня библиотеки откроют свои двери для свободного посещения. Заработают читальные и компьютерные залы.

Юных посетителей с 16 июня начнет принимать и Российская государственная детская библиотека (РГДБ). Работать читальня будет в ограниченном формате.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столица постепенно будет возвращаться к обычной жизни после пандемии коронавируса. С 9 июня в городе отменена обязательная самоизоляция и график прогулок, дальнейшие послабления вступят в силу в течение месяца.

