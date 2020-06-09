Российская государственная детская библиотека начнет принимать посетителей с 16 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российская государственная детская библиотека (РГДБ) начнет принимать посетителей с 16 июня. Уточняется, что работать читальня будет в ограниченном формате, передает Агентство "Москва".
"Забрать заказанные книги после уведомления об их готовности, вернуть ранее взятые издания и получить читательский билет станет возможным с 16 июня 2020 года в часы работы библиотеки по летнему расписанию: понедельник-суббота – с 11:00 до 19:00", – сообщили в библиотеке.
При этом уже со вторника, 9 июня, в РГДБ запускают сервис предварительного заказа изданий по электронной почте.
Посетить читальню можно будет при соблюдении ряда правил. Во-первых, требуются маски и перчатки, а также необходимо поддерживать социальную дистанцию. Во-вторых, на входе будут бесконтактно измерять температуру.
Дата допуска в читальные залы станет известна позднее, как заявили в учреждении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столица постепенно будет возвращаться к обычной жизни после пандемии коронавируса. С 9 июня в городе отменена обязательная самоизоляция и график прогулок, дальнейшие послабления вступят в силу в течение месяца.
Насколько многолюдно стало в городе после отмены самоизоляции
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