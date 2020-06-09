Российская государственная детская библиотека начнет принимать посетителей с 16 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российская государственная детская библиотека (РГДБ) начнет принимать посетителей с 16 июня. Уточняется, что работать читальня будет в ограниченном формате, передает Агентство "Москва".

"Забрать заказанные книги после уведомления об их готовности, вернуть ранее взятые издания и получить читательский билет станет возможным с 16 июня 2020 года в часы работы библиотеки по летнему расписанию: понедельник-суббота – с 11:00 до 19:00", – сообщили в библиотеке.

При этом уже со вторника, 9 июня, в РГДБ запускают сервис предварительного заказа изданий по электронной почте.

Посетить читальню можно будет при соблюдении ряда правил. Во-первых, требуются маски и перчатки, а также необходимо поддерживать социальную дистанцию. Во-вторых, на входе будут бесконтактно измерять температуру.

Дата допуска в читальные залы станет известна позднее, как заявили в учреждении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столица постепенно будет возвращаться к обычной жизни после пандемии коронавируса. С 9 июня в городе отменена обязательная самоизоляция и график прогулок, дальнейшие послабления вступят в силу в течение месяца.

