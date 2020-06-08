Собянин: музеи откроются в Москве с 16 июня

14:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Музеи Москвы откроют двери с 16 июня. Об этом заявил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Кроме того, возобновят работу городские зоопарки и выставочные залы. Их посещение будет возможно при наличии электронных билетов.
"Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам", – сообщил Собянин.
Помимо этого, свои услуги смогут вновь предоставлять службы проката, риелторские конторы, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Возобновят работу и столичные библиотеки.
Кроме того, Собянин отметил, что спортивные мероприятия также будут доступны для посещения. В то же время на них будет действовать ограничение в виде 10% от общей заполняемости спортивных объектов.
Столичные власти приняли решение об отмене режима самоизоляции, пропускного режима и графика прогулок с 9 июня. Люди смогут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места. Это касается и пожилых граждан, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.
Собянин заявил, что такое решение принято исходя из положительной динамики прироста новых случаев коронавируса, а также количества выздоровевших.
Он сообщил, что с 9 июня заработают социальные карты. Кроме того, в полном объеме восстанавливается работа каршеринга. К работе возвращаются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.
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