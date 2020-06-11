В Москве увеличилось число людей с формирующимся иммунитетом к COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Антитела к коронавирусной инфекции имеют 17,4% жителей столицы, прошедших соответствующее тестирование. С таким заявлением выступила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей. Второй этап тестирования закончен, на сегодняшний день иммунитет формируется, иными словами имеют антитела G 17,4% москвичей", – рассказала вице-мэр.

Она отметила, что исследования на наличие популяционного иммунитета к коронавирусу проводятся в столице уже больше месяца. За последние две недели иммунитет среди москвичей увеличился практически на 5%.

Также сообщалось, что тесты на выявление популяционного иммунитета к COVID-19 намерены провести в трех регионах России. Так, исследования в пилотном варианте будут проводиться в Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что власти Москвы оплатят работодателям тестирование сотрудников на COVID-19. Исследования будут проводиться полностью за счет города в тех клиниках, которые выберут сами работодатели.

Всего на сегодняшний день в России проведено около 14 миллионов тестов на выявление COVID-19. Только за последние сутки тестирование прошли 329,7 тысячи человек.