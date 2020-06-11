Исследование популяционного иммунитета к коронавирусу проведут в трех регионах России

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В России планируют провести исследование популяционного иммунитета к COVID-19. Известно, что в список проведения оценки иммунитета попали три российских региона.

Как уточняется на сайте Роспотребнадзора, исследование в пилотном варианте будет проводиться в Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге.

"Сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга", – сообщает пресс-служба ведомства.

Там пояснили, что подобное исследование нужно для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в стране в целом. Кроме того, результаты помогут в планировании мероприятий по специфической и неспецифической профилактике коронавируса.

"В соответствии с протоколом в исследование планируется включить детей от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп (18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет, 70 лет и старше)", – дополнили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, у кого лучше всего формируется иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.