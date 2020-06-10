Две группы добровольцев отобраны для испытаний российской вакцины от COVID-19

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Две группы добровольцев подготовлены для проведения клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

Известно, что в первую группу были включены военнослужащие.

"В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие", – пояснили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что отбор военных для испытания вакцины проводился исключительно на добровольной основе. При этом участие добровольцев соответствует всем законам РФ.

"Все участники – офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в различных подразделениях войск РХБ защиты и медицинских учреждений Минобороны России", – рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что во вторую группу добровольцев попали гражданские.

"В состав второй группы вошли добровольцы – гражданские лица", – резюмировали в пресс-службе.

О дате начала проведения испытаний пока не сообщается.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эффективности будущей вакцины от коронавируса. Отмечалось, что при вакцинации будет использоваться широкий спектр препаратов от COVID-19.