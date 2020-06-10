Две группы добровольцев отобраны для испытаний российской вакцины от COVID-19

06:40
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Две группы добровольцев подготовлены для проведения клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.
Известно, что в первую группу были включены военнослужащие.
"В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие", – пояснили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что отбор военных для испытания вакцины проводился исключительно на добровольной основе. При этом участие добровольцев соответствует всем законам РФ.
"Все участники – офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в различных подразделениях войск РХБ защиты и медицинских учреждений Минобороны России", – рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что во вторую группу добровольцев попали гражданские.
"В состав второй группы вошли добровольцы – гражданские лица", – резюмировали в пресс-службе.
О дате начала проведения испытаний пока не сообщается.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эффективности будущей вакцины от коронавируса. Отмечалось, что при вакцинации будет использоваться широкий спектр препаратов от COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: