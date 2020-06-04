Попова рассказала об эффективности будущей вакцины от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что пока рано делать прогнозы по эффективности вакцины от коронавируса. Об этом она заявила во время онлайн-дискуссии клуба "Валдай".
Она заявила, что при вакцинации будет использоваться широкий спектр препаратов от COVID-19, предназначенных для различных групп населения. В то же время, по словам Поповой, нельзя сказать, насколько эффективными они будут.
Глава Роспотребнадзора отметила, что насчет вакцины обнадеживаться пока рано.
"Мы можем сказать, когда технически можно создать и исполнить вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет", – заявила Попова.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться уже осенью. Точные сроки станут известны лишь после проведения клинических испытаний препарата. О том, что первые партии вакцины могут появиться в Москве уже осенью, также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В ЦНИИ Минобороны уже начались клинические испытания вакцины. В институте считают, что их могут завершить к концу июля. В настоящий момент ученые закончили доклинические испытания на обезьянах и хомяках.
Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева отметила, что начало клинических испытаний может позволить России раньше других получить вакцину от коронавируса. Она заявила, что подобный препарат для медиков может появиться уже в сентябре.
Вакцину от коронавируса испытают на военнослужащих-добровольцах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: