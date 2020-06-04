Попова рассказала об эффективности будущей вакцины от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что пока рано делать прогнозы по эффективности вакцины от коронавируса. Об этом она заявила во время онлайн-дискуссии клуба "Валдай".

Она заявила, что при вакцинации будет использоваться широкий спектр препаратов от COVID-19, предназначенных для различных групп населения. В то же время, по словам Поповой, нельзя сказать, насколько эффективными они будут.

Глава Роспотребнадзора отметила, что насчет вакцины обнадеживаться пока рано.

"Мы можем сказать, когда технически можно создать и исполнить вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет", – заявила Попова.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться уже осенью. Точные сроки станут известны лишь после проведения клинических испытаний препарата. О том, что первые партии вакцины могут появиться в Москве уже осенью, также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ЦНИИ Минобороны уже начались клинические испытания вакцины. В институте считают, что их могут завершить к концу июля. В настоящий момент ученые закончили доклинические испытания на обезьянах и хомяках.

Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева отметила, что начало клинических испытаний может позволить России раньше других получить вакцину от коронавируса. Она заявила, что подобный препарат для медиков может появиться уже в сентябре.