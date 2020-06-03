В институте Минобороны испытали вакцину от коронавируса

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Клинические испытания вакцины против COVID-19 завершат к концу июля. Об этом сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
Военное ведомство разрабатывает вакцину совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Отмечается, что завершены доклинические испытания на обезьянах и хомяках.
По словам Борисевича, во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность. Ожидается разрешение для проведения клинических испытаний.
Начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко Евгений Крюков сообщил, в испытаниях вакцины от COVID-19 примут участие добровольцы, которые должны быть военнослужащими по контракту.
Он уточнил, что среди 50 человек для испытания выбраны десять медицинских работников, в том числе трое врачей. Все кандидаты должны были предоставить подтверждающие документы об отсутствии хронических заболеваний.
Первая группа прибудет в спецучреждение при ЦНИИ для углубленного медицинского исследования 3 июня. Эта процедура является предварительной при подготовке к проведению эксперимента.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться осенью 2020 года. Глава Минздрава Михаил Мурашко добавил, что приоритетным критерием является безопасность препарата.
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19
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