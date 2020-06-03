В институте Минобороны испытали вакцину от коронавируса

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Клинические испытания вакцины против COVID-19 завершат к концу июля. Об этом сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".

Военное ведомство разрабатывает вакцину совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Отмечается, что завершены доклинические испытания на обезьянах и хомяках.

По словам Борисевича, во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность. Ожидается разрешение для проведения клинических испытаний.

Начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко Евгений Крюков сообщил, в испытаниях вакцины от COVID-19 примут участие добровольцы, которые должны быть военнослужащими по контракту.

Он уточнил, что среди 50 человек для испытания выбраны десять медицинских работников, в том числе трое врачей. Все кандидаты должны были предоставить подтверждающие документы об отсутствии хронических заболеваний.

Первая группа прибудет в спецучреждение при ЦНИИ для углубленного медицинского исследования 3 июня. Эта процедура является предварительной при подготовке к проведению эксперимента.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться осенью 2020 года. Глава Минздрава Михаил Мурашко добавил, что приоритетным критерием является безопасность препарата.