Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о неприятном побочном эффекте

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Журналист the Independent Джек Соммерс поделился впечатлениями от участия в испытании вакцины от коронавируса и назвал худший побочный эффект.
Перед процедурой мужчина завел банковский счет, куда ему приходили деньги за походы в больницу (235 фунтов), прошел онлайн-опрос о здоровье, сдал анализы и посмотрел обучающее видео.
Своих читателей он призвал быть готовыми к "бесконечным вопросам друзей и родных о том, что вас заразят коронавирусом по ходу испытаний".
Перед самой процедурой журналист был вынужден побороть страх уколов, но инъекция оказалась безболезненной. Соммерс отметил, что осознавал важность своего участия в испытании.
После вакцинации мужчине выдали термометр и попросили вести дневник симптомов. "Худшим побочным эффектом оказалась паранойя", – признается он.
В первую неделю после вакцинации у Соммерса пару раз вроде бы поднималась температура. Однако позже температура пришла в норму и никаких других симптомов не было.
Журналист рассказал, что не пожалеет об участии в испытаниях, даже если вакцина не поможет.
Ранее сообщалось, что российские ученые создают вакцину от коронавирусной инфекции в виде йогурта. По словам вице-президента Российской академии наук Владимира Чехонина, специалисты встроили в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков S-белок, благодаря которому коронавирус проникает в клетки.
Сергей Собянин отметил, что Москва может получить первые партии вакцины от коронавируса уже осенью. Он отметил, что в РФ сейчас разрабатывается около трех вакцин.
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