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Общество

13:57

Клинические испытания вакцины от COVID-19 начнут в ближайшие 2 недели – Мурашко

общество медицина безопасность

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать в России в ближайшие две недели. С таким заявлением выступил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Он отметил, что вакцина должна быть безопасной для населения – этот показатель является одним из основных при ее разработке.

"Мы должны понимать, что влияние препаратов, используемых для профилактики, должно быть безопасно для населения, эти тестирования сегодня идут, и мы планируем приступить к клиническим испытаниям в ближайшие две недели", – приводит РИА Новости слова Мурашко.

Ранее стало известно о том, что в России разработали вакцину против COVID-19, которую можно будет закапать в нос. Такой препарат создали специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Генеральный директор центра Ринат Максютов пояснил, что вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу иммунизации.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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