Резидент "Сколково" зарегистрировал первый в РФ препарат против COVID-19

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Резидент "Сколково" зарегистрировал первый в России препарат против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу фонда.

Сотрудники фонда рассказали, что входящая в кластер компания "Кромис" получила регистрационное удостоверение Минздрава на противовирусный лекарственный препарат "Авифавир".

"Авифавир" (действующее вещество "Фавипиравир") – первый российский препарат прямого антивирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данный препарат изучен с 2014 года, когда под названием "Авиган" использовался в Японии против тяжелых форм гриппа.

На сегодняшний день резиденты фонда "Сколково" представили около 130 разработок для преодоления вируса. Список отечественных решений представлен в специальном разделе на сайте стопкоронавирус.рф.

В онлайн-каталоге в том числе представлены проекты по созданию новых технологий тестирования, перспективных препаратов, аналитики с использованием искусственного интеллекта, сервисов для удаленной работы и онлайн-обучения.

Ранее сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против COVID-19, которую можно будет закапать в нос. На данный момент идет доклиническое испытание препарата.

Генеральный директор центра Ринат Максютов пояснил, что вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу иммунизации.

