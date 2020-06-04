Депутат Мосгордумы: создание вакцины необходимо для создания коллективного иммунитета

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева заявила, что начало тестирования вакцины от COVID-19 в России может помочь получению лекарства раньше других стран, сообщает Агентство "Москва".
По ее мнению, проверка действенности вакцины на добровольцах – важный шаг.
"Вы знаете, что за создание вакцины борется научное сообщество всего мира, но мы должны быть впереди всех", – считает депутат.
По оценкам Роспотребнадзора, для коронавируса предварительно коллективный иммунитет оценивается в 60–70%, объяснила она. В то же время COVID-19 пока недостаточно изучен, так что утверждать это наверняка нельзя, подчеркнула парламентарий. Она обратила внимание, что до появления вакцины необходимо соблюдать противоэпидемические правила.
Картавцева напомнила, что ВОЗ зарегистрировала 124 потенциальных препарата для вакцинации от коронавируса, 10 из которых уже проходят клинические испытания. Она добавила, что вакцина для медиков может поступить в больницы в сентябре.
Поиском эффективного и безопасного препарата сейчас заняты 16 научных учреждений в России, где испытывают почти полсотни прототипов вакцин, уточнила депутат. По ее словам, в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи несколько сотрудников протестировали вакцину на себе и зафиксировали появление антител. Они говорят о том, что клинические исследования завершат к концу июля, отметила Картавцева.
Новосибирский центр "Вектор" начнет испытания на добровольцах в течение двух недель, рассказала она. Специалисты разработали препарат, который можно будет закапывать в нос. Первые клинические исследования на людях там стартуют в конце июня – начале июля, пояснила парламентарий.
В Москве 15 мая была запущена программа по бесплатному массовому тестированию горожан на антитела. С 27 мая открыта свободная запись на тестирование.
Записаться теперь можно через приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Сдать анализ можно только по предварительной записи.
Пункты забора крови работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время. Результаты доступны в электронной медицинской карте пользователя в течение трех дней с момента сдачи крови.
В России зарегистрировано 441 108 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 5 384 человека, вылечились 204 623.
"Мосгорсправка": сдаем анализ
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