Минздрав включил еще один препарат в список возможных лекарств от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минздрав России обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
В частности, в список препаратов для лечения добавили "Фавипиравир". В то же время там обратили внимание, что он противопоказан для детей и беременных.
Сейчас перечень включает "Фавипиравир", "Гидроксихлорохин", "Мефлохин", "Азитромицин", "Лопинавир", "Ритонавир", рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, "Умифеновир".
Среди препаратов упреждающей противовоспалительной терапии – "Тоцилизумаб", "Сарилумаб", "Олокизумаб", "Канакинумаб", "Барицитониб, "Тофацитиниб".
Лекарство от COVID-19 поступит в российские больницы к 11 июня
Еще один препарат – "Авифавир" – может поступить в российские больницы 11 июня. Он не будет доступен в свободной продаже. Его применение станет возможным только под контролем врачей в медучреждениях.
В Российском фонде прямых инвестиций уточнили, что "Авифавир" показал свою эффективность во время клинических испытаний. Период лечения участников исследования сократился с девяти до четырех дней.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора создал вакцину против COVID-19, которую можно будет закапать в нос. Сейчас идет доклиническое испытание препарата.
Специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского тем временем разработали новый способ лечения легких при коронавирусе. Принцип основан на вдыхании молекул и газовых компонентов, которые продолжат быть активными уже непосредственно в легких.
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