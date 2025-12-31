Исследование: москвичи отправляли посылки с культиваторами и патчами для ног в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году москвичи оформляли отправления почти в 3 раза чаще, чем получали, а самым активным месяцем, не учитывая декабрь, стал ноябрь. Об этом говорится в исследовании логистического оператора СДЭК, результаты которого есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, в ноябре 2025 года по сравнению с январем количество отправок из Москвы выросло на 42%, а число полученных посылок за тот же период увеличилось на 33%.

"В топ-5 категорий отправлений из столицы в 2025 году вошли "Одежда и обувь", "Красота и уход", "Бытовая техника и электроника", "Подарки и сувениры", а также "Украшения"", – отмечается в исследовании.

В обратном направлении (в Москву) чаще всего приходили "Одежда и обувь", "Документы", "Бытовая техника и электроника", "Подарки и сувениры", а также товары категории "Красота и уход".



из исследования логистического оператора СДЭК Судя по данным из накладных отправителей, в 2025 году среди самых необычных отправлений СДЭК выделил ветеринарные экспресс-тесты, наборы для карбокситерапии, бильярдные кии, дефлектор, мини-культиваторы для грядок, яйцебитеры, грамматические сборники по латинскому языку и ножные патчи.

Ранее стало известно, что москвичи и туристы отправили более 70 тысяч уникальных ретрооткрыток с теплыми пожеланиями родным, близким и даже Деду Морозу в рамках проекта "Зимняя почта".